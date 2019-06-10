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Спорт

Более 10 аэронавтов отправятся в первый тренировочный полёт в Великих Луках

На центральной площади города Великие Луки завершился брифинг, по итогам которого итогам было принято решение о том, что сегодня, 10 июня, состоится тренировочный полет в рамках 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре мероприятия.

В полет отправятся более 10 аэронавтов. Стартуют спортсмены из крепости с 20.00 до 20.30. Участники Встречи пролетят прямо над городом. Некоторые пилоты обещали порадовать великолучан зрелищной тренировкой: они планируют «проплыть» над Ловатью.

Воздушное пространство над Великими Луками будет открыто до 21.44.

Напомним, 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня, по итогам которой станут известны обладатели 12-го Кубка дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

 

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