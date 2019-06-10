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Экономика

Названы причины падения доходов россиян

Министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов рассказал, почему растущие зарплаты россиян не сказываются на их реальных располагаемых доходах. Его слова в понедельник, 10 июня, приводит РИА Новости.

«Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, они тянут показатель реальных доходов вниз», — отметил Силуанов.

По его словам, существуют два основных фактора, негативно сказывающихся на показателе реальных располагаемых доходов населения: рост расходов по потребительским кредитам и «досчет теневого сектора в отрасли».

Правительство ожидает в ближайшем будущем рост реальных зарплат (с поправкой на инфляцию), отметил министр. Это означает, что зарплаты в номинальном выражении будут расти более быстрыми темпами по сравнению с инфляцией.

Реальные располагаемые доходы населения снижаются последние пять лет. Последний раз рост наблюдался в 2013 году. По итогам 2018-го падение составило 0,2 процента.

Ранее в июне вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что теневая занятость россиян негативно влияет на размеры взносов, которые получают от работодателей социальные внебюджетные фонды. Всего такие фонды ежегодно недосчитываются около 2,3 триллиона рублей.

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