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Общество

Историк ПсковГУ считает необходимым отредактировать перечень памятных дат Псковской области

Перечень памятных дат Псковской области необходимо сократить и отредактировать для придания им особой значимости и важности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, такое мнение высказала кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Ирина Колосова на заседании рабочей группы по доработке закона «О памятных датах Псковской области».

«Кроме того, с научной точки зрения есть вопросы к хронологии - неверно выполнен перевод дат с юлианского на григорианский календарь. Нужна редакторская работа», - уверена историк.

Проект закона о памятных датах подготовлен региональной Общественной палатой. Сейчас в Псковском областном Собрании депутатов находится вторая редакция документа, в которой выделено три группы памятных дат: даты, связанные с важными историческими событиями, с событиями Великой Отечественной войны и выдающимися личностями. Однако, и к обновлённому законопроекту есть юридические замечания. По мнению рабочей группы, не ясным остается вопрос критериев отбора памятных дат.

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