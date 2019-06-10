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Общество

В следственном изоляторе города Пскова прошёл «День открытых дверей»

Впервые в СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области прошел День открытых дверей для родственников осужденных, отбывающих наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, цель мероприятия - ознакомление родственников с условиями содержания осужденных в отряде и их распорядком дня.

После небольшого инструктажа с гостями о соблюдении законности и ответственности за пронос на территорию учреждения запрещенных предметов, им было предложено пройти в расположение отряда к своим близким.

Посетители учреждения смогли убедиться, что все граждане, отбывающие наказание, обеспечены необходимыми материальными принадлежностями, полностью налажен их быт, организован досуг и трудовая деятельность. После чего родственники смогли провести время с осужденными.

В завершении встречи руководство СИЗО-1 совместно с сотрудниками аппарата Управления ФСИН России по Псковской области провели частную беседу с родственниками осужденных, в ходе которой были даны подробные ответы о правилах внутреннего распорядка и отбывания наказания в следственном изоляторе.

«Сегодняшняя встреча осужденных с родственниками носит исключительно положительный характер и воспитательный эффект. Таким образом, мы готовим людей к освобождению и их дальнейшему законопослушному поведению в обществе» - отметил заместитель начальника СИЗО-1 Максим Петров.

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