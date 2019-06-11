Немцы составили список 10 самых красивых русских имён
Немецкий журнал Wunderweib составил топ-5 самых красивых русских женских и мужских имён.
Как сообщает газета «Известия», самыми красивыми мужскими именами, по мнению автора, стали Алексей, Николай, Максим, Вадим, Никита. В списке самых красивых женских имён оказались Алина, Полина, Дарья, Мила, Виктория.
По словам автора публикации, Россия — это «очаровательная страна с богатой историей», поэтому неудивительно, что русские имена красиво звучат.
В России же наиболее популярными именами для новорождённых младенцев стали Артём и София.