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Общество

Немцы составили список 10 самых красивых русских имён

Немецкий журнал Wunderweib составил топ-5 самых красивых русских женских и мужских имён.

Как сообщает газета «Известия», самыми красивыми мужскими именами, по мнению автора, стали Алексей, Николай, Максим, Вадим, Никита. В списке самых красивых женских имён оказались Алина, Полина, Дарья, Мила, Виктория.

По словам автора публикации, Россия — это «очаровательная страна с богатой историей», поэтому неудивительно, что русские имена красиво звучат.

В России же наиболее популярными именами для новорождённых младенцев стали Артём и София. 

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