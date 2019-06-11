Ремонт труб на трассе Р-56 в Псковской области завершится в 2020 году
Искусственные сооружения отремонтируют на дороге Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков в Псковской области. Конкурс с ограниченным участием в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.
Заказчик - ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 133 млн 405 тыс. 134 рубля. Источник финансирования - федеральный бюджет Российской Федерации.
Капитальный ремонт водопропускных труб запланирован на участках трассы на км 145+442, км 173+954, км 176+865, км 177+965, км 179+525, км 179+702, км 185+463, км 186+934, км 193+194, км 195+266. Работы планируется завершить к 18 сентября 2020 года.
Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланированы на 27 июня.