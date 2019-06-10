«БМВ» подожгли неизвестные на улице Рокоссовского в Пскове

11:23, 11 июня 2019, ПАИ

11 июня в 2:42 в Пскове на улице Рокоссовского неизвестные подожгли «БМВ 320», 2000 года выпуска. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожарные прибыли на место происшествия довольно быстро, удалось спасти автомобиль. Выгорел лишь моторный отсек, огонь повредил лакокрасочное покрытие переднего крыла.

Полиции предстоит выяснить, кто причастен к инциденту, кому помешало данное транспортное средство.

В целом, как отметили в ведомстве, за прошедшие сутки ликвидированы 3 техногенных пожара, два из них произошли в Печорах.