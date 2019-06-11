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Общество

Торжественный прием в честь Дня России проходит в Пскове

11 июня в Приказной палате Псковского кремля проходит торжественный прием, посвященный Дню России, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил собравшихся с наступающим праздником и отметил, что он является общим для 146 млн человек, которых объединяет культурное наследие, традиции, великое прошлое и будущее России. По словам главы региона, жители Псковской области вносят значимый вклад в развитие страны, они с достоинством выдержали все трудности и сегодня продолжают кропотливо работать. «Перед областью много вызовов, но благодаря вам у нас есть силы на них ответить», - обратился Михаил Ведерников к собравшимся. Отдельно он отметил заслуги врачей, учителей, сотрудников социальной сферы, труд которых заслуживает особой благодарности. Губернатор пожелал успехов и счастья каждой семье. «Россия начинается здесь и начинается в каждом из нас», - заявил он.

Затем началась церемония награждения государственными наградами. Орден Почета губернатор вручил уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Шахову. Омбудсмен сказал, что ему особенно приятно получить эту награду в стенах древнего Псковского кремля. Он сообщил, что 30 лет своей госслужбы отдал жителям региона, и добавил, что вся его деятельность состоялась благодаря коллегам. «Впереди у нас непростые, но решаемые задачи, направленные на устойчивый экономический рост региона и рост благосостояния жителей», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Затем Михаил Ведерников вручил первые паспорта псковичам, достигшим возраста 14 лет. В ответном слове юный пскович Родион Румянцев поблагодарил губернатора и отметил. что его основная задача сейчас - получить достойное образование. Он также пообещал стать «хорошим гражданином России».

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