В лесу Псковской области при странных обстоятельствах нашли собаку

11:55, 11 июня 2019, ПАИ

В лесу в окрестностях Пскова при странных обстоятельствах нашли собаку. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова.

«Во время прогулки по лесу люди увидели этого пса, привязанным к кусту. Рядом лежали миска, игрушки, намордник», - рассказала Вера Короткова. Кажется, от питомца избавились, но при этом испытывали к нему некие чувства, поэтому и появились рядом еда и любимая игрушка. А намордник явно намекал на ожидания владельца, что собаку заберут добрые люди и наденут его псу, чтобы обезопасить себя в первой поездке до дома.

Пса назвали Рудиком, сейчас он ищет новых хозяев. По словам зоозащитников, это исключительно домашняя собака - любит сидеть на руках, танцевать на задних лапках, спать рядом с человеком. Однако Рудик не любит других собак и сможет быть в семье единственным псом.

Животное отдается после собеседования, по договору. Подробности по телефону: 8(911)-362-31-25 - Вера Короткова.