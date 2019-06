К Европейской неделе мобильности и Всемирному дню без автомобиля присоединится Псковская область

12:01, 11 июня 2019, ПАИ

Псковская область присоединится к Европейской неделе мобильности и Всемирному дню без автомобиля, которые пройдут с 16 по 22 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Европейская неделя мобильности призвана привлечь внимание общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта. В рамках недели проходят акции, опросы, велопарады, конференции и мероприятия с участием местного населения. Мепроприятие направлено на популяризацию городского пассажирского транспорта общего пользования, немоторизированных транспортных средств, пешеходных прогулок, здорового образа жизни и сохранение экологии муниципальных образований.

Организатор - Ассоциация «Европейская неделя мобильности» (The European Mobility Week Campaign).

В этом году Неделя будет посвящена безопасным пешим и велосипедным прогулкам (Safe walking and cycling), активному развитию пешеходного движения в городской среде. Девизом в этот раз стал призыв «Иди с нами!» (Walk with us!).

В мероприятиях Европейской недели каждый год участвуют более 50 стран мира. В 2019 году Россия станет участником в 7 раз. Официальным национальным координатором Европейской недели мобильности от Российской Федерации выступает Агентство автомобильного транспорта (Росавтотранс).