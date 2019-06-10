Су-27 перехватил над Балтийским морем два самолёта-разведчика НАТО

12:07, 11 июня 2019, ПАИ

10 июня российский истребитель дежурных сил ПВО Балтийского флота Су-27 перехватил над Балтикой два самолёта-разведчика стран НАТО. Как сообщает телеканал «Звезда», самолёты ВВС США RC-135 и ВВС Швеции «Гольфстрим» приближались к государственной границе России.

Экипаж российского истребителя приблизился к объектам перехвата, идентифицировал их тип и принадлежность, а затем сопроводил иностранные самолеты, не допустив нарушения границы России, уточнили в Минобороны.

В ведомстве заверили, что полёт проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства