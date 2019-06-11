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Торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пскове

В Пскове в Большом концертном зале филармонии состоялось торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Гостей праздника - поэтов и прозаиков Пскова, а также других регионов России, - представил собравшимся в зале председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

Участники писательской делегации прочли псковичам свои стихи, посвященные войне и миру, любви и семье. Первой было предоставлено слово поэту из Донецкой Народной Республики Анне Ревякиной. Муталип Беппаев из Кабардино-Балкарии прочитал стихотворение А. С. Пушкина «Зимнее утро» на родном языке.

«Все выступающие говорили о гении Александра Сергеевича Пушкина, святых местах Пушкиногорья, посещение которых вдохновляет, окрыляет, придает сил. Сюда хочется возвращаться вновь и вновь», - отметили в пресс-службе.

Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова  отметила, что в этом году в 53-й раз на Псковской земле встречаются поэты, и поблагодарила их за то, что «привезли в Псков новые, свежие мысли, красивые стихи, замечательные идеи». Вера Емельянова вручила поэтам и писателям дипломы участников Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

Кроме того, в рамках закрытия прошел концерт ансамбля русской музыки «Псков», художественный руководитель – заслуженный артист России Александр Либ. Также состоялось выступление коллектива и его солистов: заслуженных артистов России Александра Либа, Натальи Александровой и Елены Фединой.

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