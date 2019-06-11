Назван топ-4 опасных трасс Псковской области

12:41, 11 июня 2019, ПАИ

Самыми опасными дорогами в Псковской области названы федеральные трассы М-9, Р-23, Р-56 и А-212. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Больше всего ДТП, как и в прошлом году, было на трассе Санкт-Петербург – Псков – Невель – граница с Республикой Белоруссия» – 39. На этой дороги погибли 10 человек, 50 получили травмы. Распространенные причины - столкновение транспорта, наезд на препятствие, опрокидывание, наезд на пешехода и животное, стоящее транспортное средство. Проведенный мониторинг наиболее аварийных участков данной федеральной дороги показал, что автомобилистам следует быть внимательными на следующих участках в Псковской области: 204-205, 232-233, 253-254 км – Стругокрасненский район (зафиксированы ДТП с погибшими); с 275 по 277 км – Псковский район; с 284 по 290 км – Псков; с 294 по 301 км – Псковский район (ДТП с погибшими); с 306 по 310 км – Палкинский район; с 324 по 328 км – Островский район; с 330 по 333 км – Островский район; 337 км (АЗС «Лукойл») – Островский район; 343-344 км – Островский район (ДТП с погибшими); с 389 по 393 км – Пушкиногорский и Опочецкий районы; с 421 по 424 км – Опочецкий район; 441-442 км – Пустошкинский район (ДТП с погибшими); с 462 по 467 км – Пустошкинский район (ДТП с погибшими); с 481 по 485 км – Пустошкинский район.

На трассе «Балтия» (Москва – Волоколамск – граница с Латвией) в этом году зафиксированы 9 аварий, в которых 1 человек погиб и 12 получили ранения. Наиболее частые причины ДТП – столкновение транспортных средств, наезд на препятствие, опрокидывание, наезд на пешехода или стоящее транспортное средство. Аварийные участки расположены на 432-433 км, 457-458 км, 467-468 км, 477-478 км, 484-485 км, 546-547 км, 551-552 км, 598-599 км;

На трассе Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков произошли 6 аварий с 11 пострадавшими. Причины аварий аналогичные, за исключением наезда на пешеходов. В числе самых аварийных участков - 212-213 км, 204-205 км, 184-185 км, 133-134 км, 148-149 км, 160-161 км.

6 ДТП зафиксировано на дороге Псков – Изборск – граница с Эстонией. Там пострадали 11 человек. Виды аварий – столкновения, наезды на препятствия и стоящий транспорт, опрокидывание, наезд на пешехода и велосипедиста. Аварийные участки: 5-8 км, 11-12 км, 17-18 км.

Всего за 5 месяцев 2019 года на участках федеральных дорог, проходящих по территории Псковской области, произошли 59 аварий с пострадавшими, в которых 11 человек погибли и 83 человека получили ранения. В 9-ти авариях травмированы 13 детей.