Роспотребнадзор озвучил результаты проверок по шуму кондиционеров в магазинах Пскова

12:28, 11 июня 2019, ПАИ

Жители Пскова неоднократно жаловались на шум кондиционеров, установленных на фасадах магазинов. Беда в том, что многие торговые сети расположены в многоквартирных жилых домах, и жильцы сетуют на постоянный гул, мешающий уснуть.

Александр Нестерук, главный санитарный врач Псковской области, рассказал в ПАИ-Live, что по каждому такому обращению псковичей проводятся проверки.

«Сложно, конечно, провести необходимые замеры, мы их производим ночью, чтобы не было посторонних шумов. По всем случаям мы работу старамся довести до конца. Сейчас все приведено в порядок», - отметил он и уточнил, что речь идет о ранее поступивших обращениях и реагировании на них. Но елси у кого-то из жителей городов и поселков региона возникают такие сложности и шум от кондиционеров охлаждающих установок действительно мешает, то можно обращаться в Роспортребнадзор.

«Разберемся», - сказал Александр Нестерук.