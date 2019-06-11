Елена Полонская поздравила псковских врачей с наступающим праздником

13:08, 11 июня 2019, ПАИ

11 июня и. п. главы Пскова Елена Полонская поздравила сотрудников Псковской городской поликлиники с наступающим Днём медицинского работника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

От имени псковичей она поблагодарила медиков за их работу, особо отметив главврача Псковской городской поликлиники Галину Невалённую «за её отзывчивость, внимание и неравнодушный подход к каждому пациенту».

«Спасибо за ваш труд, профессионализм, за верность и преданность выбранному жизненному пути и вклад в развитие здравоохранения. Ежедневная работа медиков требует не только современных знаний, высокой самоотдачи, но и проявления лучших человеческих качеств», - сказала присутствующим Елена Полонская и вручила медикам почётные граомты Псковской городской Думы. Галина Невалённая присоединилась к поздравлениям коллег.

День медика в России по традиции отмечают ежегодно в третье воскресенье июня.