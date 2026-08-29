С туристическим потенциалом Псковской области познакомилась белорусская делегация

14:58, 29 августа 2026, ПАИ

Информационный тур для представителей туриндустрии Витебской области состоялся в Пскове, сообщили ПАИ в региональном министерстве туризма.

Коллегам представили как главные объекты культурно-познавательного туризма, так и инфраструктуру: городские отели категорий от «трех» до «пяти» звезд, загородные базы размещения, возможности сельского туризма.

Представители Витебской области высоко оценили развитие туризма в регионе, комплексность и разнонаправленность туристических предложений и, конечно, гостеприимство Псковской области.

«Будем ждать в гости белорусских друзей», - отметили в министерстве туризма.

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.