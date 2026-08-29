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Общество

Владимир Путин предложил создать фонд для сохранения памяти об СВО

Создать координирующий фонд для комплексного сохранения памяти о специальной военной операции предложил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

В преддверии Дня знаний президент встретился с педагогами в Московском педагогическом государственном университете.

В рамках встречи ему предложили создать организацию, фонд или координационный центр для комплексного сохранения памяти о СВО.

«Что касается какого-то координирующего центра, то такого действительно нет, и я не слышал, чтобы это реализовывалось. Ведомства работают, каждый по своему направлению. Но такой координационный центр был бы полезен, я думаю. Мы обязательно над этим подумаем», - сказал Владимир Путин.

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