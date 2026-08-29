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Общество

Грозу и тепло до + 23 градусов прогнозируют в последний выходной лета в Псковской области

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 30 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а днем местами ожидается гроза.

Буде дуть ветер южных направлений умеренный со скоростью от шести до десяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днем ожидается от +18 до +23 градусов. В Пскове пройдут кратковременные дожди, а температура ночью ожидается от +12 до +14 градусов, днем же синоптики прогнозируют от +20 до +22 гадусов. Атмосферное давление низкое.

Напомним, Северо-Запад России находится в области антициклона.

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