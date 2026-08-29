Сотрудники полиции и МЧС провели тренировку на лодках «Дракон»

15:19, 29 августа 2026, ПАИ

Региональные полицейские и сотрудники МЧС провели дружескую межведомственную тренировку на лодке класса «Дракон». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На реке Великой состоялось совместное мероприятие с участием псковских полицейских и сотрудников чрезвычайного ведомства. Коллеги вышли на воду на лодке класса «Дракон».

Главной целью заплыва стало сплочение коллективов и общение представителей разных служб, отметили в УМВД.