Михаил Ведерников и Александр Рогожник обсудили направления российско-белорусского сотрудничества

14:04, 29 августа 2026, ПАИ

Развитие сотрудничества приграничных регионов обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем Витебского облисполкома Александром Рогожником. Об этом глава региона сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

«Дни регионов – хорошая традиция, которая помогает укреплять двусторонние связи. Знаю, что псковичи всегда ждут Дни Витебской области, рады тёплому общению и белорусским товарам. Будем обязательно продолжать», - подчеркнул он.

Отдельное внимание на встрече уделили развитию железнодорожного сообщения между нашими регионами, в частности – запуску поезда из Великих Лук в Полоцк и Витебск. В этом году поезд уже связал Смоленск и Оршу.

«Уверен, наше направление будет не менее востребованным», - отметил Михаил Ведерников.

Также Александр Рогожник отметил интерес жителей Беларуси к истории древнего Пскова. «Приятно слышать, что наши памятники и святыни производят столь сильное впечатление на гостей», - сказал губернатор.

Кроме того, стороны договорились продолжать совместную работу и развивать новые направления для углубления партнерства во всех сферах.

Напомним, что отношения России и Беларуси имеют глубокие исторические корни, уходящие в совместную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Современная институциональная основа взаимодействия двух стран начала формироваться 2 апреля 1996 года, когда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор об образовании Сообщества России и Беларуси.

Псковская область занимает особое место в системе российско-белорусских отношений. Президент Беларуси Александр Лукашенко выделяет Псковскую область в числе трёх ключевых регионов России по уровню взаимодействия с республикой – наряду со Смоленской и Брянской областями.

Дни Псковской области в Витебске и Дни Витебской области в Пскове проводятся с 2022 года и стали уже традиционной деловой площадкой для обсуждения актуальных вопросов российско-белорусского приграничья. Предыдущие Дни Витебской области в Пскове проходили с 28 по 31 августа 2024 года.