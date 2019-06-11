Пейзажи Пскова представят на выставке в Крыму

14:31, 11 июня 2019, ПАИ

Пейзажи Пскова увидят все желающие на выставке в Крыму. Как сообщает портал museum.ru, экспозиция «У меня ты, Россия, как сердце, одна!» откроется 12 июня в выставочных залах Феодосийского музея А. С. Грина.

Автором живописных работ стала художница Наталья Овчинникова. На её полотнах помимо Пскова изображены пейзажи Крыма, Кавказа, Суздаля, Владимира, Серпухова, Звенигорода, Боровска, Новгорода, Валаама, Москвы и Санкт-Петербурга. Картины выполнены акварельными красками и пастелью.

Наталья Овчинникова является членом Международной федерации акваживописи. Её персональные выставки проходили в Бремене (Германия), в Зеленограде, в Боровске (Калужская область), в Крыму. Художница также иллюстрирует книги, занимается дизайном интерьера, настенными росписями, картинами из шерсти и витражи. Сейчас Наталья Овчинникова преподает живопись в московской Вальдорфской школе им. А. А. Пинского.