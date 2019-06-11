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Общество

В Псковской области подвели итоги конкурса среди ТОСов

11 июня в Псковской области подвели итоги первого конкурса среди ТОСов. Комиссия под председательством заместителя губернатора Николая Цветкова рассмотрела поступившие заявки и выбрала победителей. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, всего на конкурс было представлено 32 проекта, победителями признаны 25 из них. Наибольшее количество заявок поступило из Пскова 

Общий объём средств для реализации заявок составил порядка 5 млн рублей. Однако из регионального бюджета на эти цели выделено только 3,5 млн, поэтому удовлетворены лишь 25 завок, наиболее актуальных для Псковской области, резюмировал Николай Цветков. Он также добавил, что комиссия не стала поддерживать заявки, в которых содержались просьбы об установке шлагбаума у того или иного дома, поскольку подобные проекты не подходят под критерии «Безопасного города». 

В целом участники конкурсной комиссии сошлись во мнении, что «все проекты разноплановые» и подобную активность граждан необходимо поддерживать. Николай Цветков пообещал обратиться к губернатору Михаилу Ведерникову с предложением провести встречу с победителями конкурса, чтобы вручить им сертификаты.

Начало реализации проектов, получивших поддержку комиссии, запланировано на октябрь-начало ноября 2019 года. 

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