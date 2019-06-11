«Театр повседневности» откроется в Пскове 20 июня

15:07, 11 июня 2019, ПАИ

20 июня в 18:00 в псковской галерее «Цех» (улица Пушкина, 13) откроется выставка «Театр повседневности». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, выставка объединяет молодых художников из Австрии, Германии и России, которые исследуют городскую среду.

В своих проектах они рассматривают привычные городские ситуации по-новому. «Театр повседневности» предлагает зрителям принять позицию наблюдающего исследователя вместо нейтральной – «просто смотрящего», то есть изучать пространство галереи, взаимодействовать с объектами и свободно реагировать на созданное пространство.

«Так, переключившись на точку зрения вовлеченного участника, можно получить абсолютно новый опыт не только искусства, но и «однообразной, скучной» повседневности – пересоздавать ее, интерпретировать, свободно играть, и, таким образом, становиться ее автором», - отметили организаторы выставки.

Участниками выставки станут произведения художников Даниэля Галльметцера, Дениса Есакова, Михаила Левиуса, Сарры Педде и Руди Рафа. Куратор: Людмила Кирсанова. Выставка будет открыта с 21 июня до 14 июля ежедневно с 16:00 до 19:00.