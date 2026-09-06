Выставка художника Александра Бушуева «Светлый день» открылась в Пскове

18:15, 06 сентября 2026, ПАИ

Выставка псковского художника Александра Бушуева «Светлый день» открылась в Центральной городской библиотеке имени Ю. Н. Тынянова в Пскове. Экспозиция представляет работы участника легендарного творческого объединения «Митьки», сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.



Фото: Централизованная библиотечная система Пскова



Фото: Централизованная библиотечная система Пскова



Фото: Централизованная библиотечная система Пскова



Фото: Централизованная библиотечная система Пскова



Фото: Централизованная библиотечная система Пскова



Фото: Централизованная библиотечная система Пскова











На открытии выступили искусствовед Ольга Кошелькова, кинорежиссёр и художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев, художник Сергей Семёнов и основатель «Митьков» Дмитрий Шагин. Месхиев отметил, что такие художники, как Бушуев, остаются недооценёнными в Пскове, несмотря на богатую культурную традицию города. Семёнов подчеркнул, что Бушуев работает в сложном жанре наивного искусства, обладая поразительным чувством композиции и цвета, несмотря на отсутствие профессионального художественного образования.

Александр Бушуев – авангардный художник, участник выставок в России и за рубежом, общественный деятель, основатель мотоклуба «Позитивная механика», организатор фестиваля «Митковицы-фест». Своими учителями он называет псковских художников Анатолия Елизарова и Таисию Швецову, а также Дмитрия Шагина.

Выставка будет работать до 28 сентября. Вход свободный.