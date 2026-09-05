Сказки Якутии и Бурятии прозвучат в «Михайловском»: семейный спектакль ко Дню языков народов России

17:04, 05 сентября 2026, ПАИ

Накануне нового государственного праздника – Дня языков народов России – в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» московский «Мамин театр» представит свой спектакль «Хоровод сказок». Об этом ПАИ сообщили в службе информации учреждения культуры.

Создатели «Хоровода…» в этой постановке обратились к якутским, бурятским, марийским, удмуртским и другим легендам и сказкам. Дополнительную выразительность представлению придаёт музыкальное сопровождение – голос скрипки в обрамлении шумовых инструментов.

Спектакль предназначен в первую очередь для семейного просмотра. Детей и их родителей ждут на него уже завтра, 6 сентября, в Научно-культурном центре «Михайловского» (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) к 15:00.

Ранее сообщалось, что онлайн-выставку к 85-летию со дня рождения Сергея Довлатова открыл Пушкинский заповедник.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.