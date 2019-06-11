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37 тонн польских груш уничтожили на мусорном полигоне в Острове

Фрукты и овощи уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Острове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, товар задержан в Невельском районе.

Подкарантинная продукция без документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара, перевозилась по территории Псковской области. В грузовых отсеках фур обнаружились 37 тонн свежих груш и 1,5 тонны свежего салата.

На ящиках имелись маркировочные этикетки, согласно которым страной происхождения овощей и фруктов является Польша.

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