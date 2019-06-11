0
12:17
Торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пскове
18:24
«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
17:05
Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня
10:33
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть
19:14
Почти 27 тысяч человек уже побывали в Михайловском на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
19:02
Празднование Дней пушкинской поэзии и дней русской культуры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:37
Серию картин о героях войны планирует снять в Псковской области «Ленфильм»
Еще новости
Культура

Фестиваль «Дни Довлатова» пройдёт в Таллине в конце августа

23-25 августа в Таллине (Эстония) пройдёт шестой международный фестиваль «Дни Довлатова», сообщает DELFI (Эстония). Художественный руководитель фестиваля Елена Скульская рассказала, что на этот раз фестиваль будет посвящён «мечтам, исполнения которых иногда приходится ждать долгие годы, а то и всю жизнь». «Сергей Довлатов долго ждал выхода своей первой книги, ради чего переехал в Таллинн. В 1974 году в издательстве “Ээсти раамат” был, наконец, подготовлен к печати сборник рассказов, но в последний момент набор рассыпали», - пояснила она.

Планируется, что праздник совпадёт с церемонией открытия памятника Сергею Довлатову.

Из Санкт-Петербурга приедет скульптор Владимир Цивин, который прочтёт лекцию «Метафора в скульптуре» и расскажет о своих работах. Также в программе показ нового документального фильма о Сергее Довлатове «Демарш энтузиаста». Его автором стал кинематографист из Петербурга Илья Верхоглядов. На фестиваль прибудут и гости из США, знавшие Довлатова: фотограф Марк Серман, переводчик и публицист Наталья Новохацкая.

Гостями праздника станут и писатели, много лет дружившие с Сергеем Довлатовым — Андрей Арьев из Петербурга и Александр Генис из Нью-Йорка.

В рамках фестиваля состоится вечер джаза, лекции о связях разных видов искусства, экскурсии по довлатовским местам, презентации новых книг, спектакль студии «Поэтическое содружество». Полная программа праздника появится в ближайшее время, пообещали организаторы. 

Фестиваль «Дни Довлатова в Таллине» проходит под эгидой Союза писателей Эстонии, главный партнёр — мэрия Таллина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пскове
11 июня 2019
Торжественное закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоялось в Пскове
«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
10 июня 2019
«Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня
10 июня 2019
Эскиз спектакля «Последняя игра Пушкина» покажут в Псковском драмтеатре 22 июня
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть
10 июня 2019
День России - 2019 в Пскове: Когда и где пройдет, что посмотреть
Почти 27 тысяч человек уже побывали в Михайловском на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
08 июня 2019
Почти 27 тысяч человек уже побывали в Михайловском на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
Празднование Дней пушкинской поэзии и дней русской культуры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 июня 2019
Празднование Дней пушкинской поэзии и дней русской культуры (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Серию картин о героях войны планирует снять в Псковской области «Ленфильм»
08 июня 2019
Серию картин о героях войны планирует снять в Псковской области «Ленфильм»
Псковский губернатор поприветствовал гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры
08 июня 2019
Псковский губернатор поприветствовал гостей Дней пушкинской поэзии и русской культуры

Идет загрузка...