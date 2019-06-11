Фестиваль «Дни Довлатова» пройдёт в Таллине в конце августа

16:13, 11 июня 2019, ПАИ

23-25 августа в Таллине (Эстония) пройдёт шестой международный фестиваль «Дни Довлатова», сообщает DELFI (Эстония). Художественный руководитель фестиваля Елена Скульская рассказала, что на этот раз фестиваль будет посвящён «мечтам, исполнения которых иногда приходится ждать долгие годы, а то и всю жизнь». «Сергей Довлатов долго ждал выхода своей первой книги, ради чего переехал в Таллинн. В 1974 году в издательстве “Ээсти раамат” был, наконец, подготовлен к печати сборник рассказов, но в последний момент набор рассыпали», - пояснила она.

Планируется, что праздник совпадёт с церемонией открытия памятника Сергею Довлатову.

Из Санкт-Петербурга приедет скульптор Владимир Цивин, который прочтёт лекцию «Метафора в скульптуре» и расскажет о своих работах. Также в программе показ нового документального фильма о Сергее Довлатове «Демарш энтузиаста». Его автором стал кинематографист из Петербурга Илья Верхоглядов. На фестиваль прибудут и гости из США, знавшие Довлатова: фотограф Марк Серман, переводчик и публицист Наталья Новохацкая.

Гостями праздника станут и писатели, много лет дружившие с Сергеем Довлатовым — Андрей Арьев из Петербурга и Александр Генис из Нью-Йорка.

В рамках фестиваля состоится вечер джаза, лекции о связях разных видов искусства, экскурсии по довлатовским местам, презентации новых книг, спектакль студии «Поэтическое содружество». Полная программа праздника появится в ближайшее время, пообещали организаторы.

Фестиваль «Дни Довлатова в Таллине» проходит под эгидой Союза писателей Эстонии, главный партнёр — мэрия Таллина.