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Вице-премьер Алексей Гордеев побывал на старейшем предприятии Псковской области

Фото с pskov.ru

Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев вместе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым побывал на старейшем производстве Псковской области - городском молочном заводе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Сотрудники предприятия показали Алексею Гордееву производственную линию и несколько цехов. Сейчас здесь выпускают молочную, кисломолочную, диетическую продукцию, сметану, масло, майонез, творог, сыр и йогурт. За год завод перерабатывает более 15 тысяч тонн молока. Сырьё закупается в 11 хозяйствах, расположенных на территории Псковской области. Ежегодно предприятие выпускает 6,5 тысяч тонн молока, 2,4 тыс тонны диетических продуктов, более тысячи тонн сметаны и более тысячи тонн творога.

Вице-премьер поинтересовался, как призводится контроль качества исходного сырья и готовой продукции. Генеральный директор предприятия Сергей Марчуков рассказал, что за качеством следят сотрудники аналитических и микробиологических лабораторий. Продукцию проверяют на всех этапах производства. Цеха оснащены современным оборудованием, а в производство внедряются ресурсосберегающие безотходные технологии. Михаил Ведерников подчеркнул, что продукция псковского молочного завода всегда получает высокие награды на выставках и ярмарках.

Во время рабочего визита в Псковскую область Алексей Гордеев также проведёт совещание по вопросу берегоукрепления для сохранения Спасо-Преображенского Мирожского монастыря и укрепления береговой линии реки Великой у Снетогорского монастыря.

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