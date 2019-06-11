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Общество

Приуроченную к Дню России акцию провели единороссы для великолукских школьников

В Великих Луках «Единая Россия» организовала для школьников акцию «Я, ты, она, она - вместе целая страна», которая приурочена к празднованию Дня России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Фото: из группы «Единая Россия. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Всего в акции приняли участие 80 детей из школ №1, №7 и Кадетской школы, которые сейчас отдыхают в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Организаторы конкурса рассказали ребятам о празднике «День России» и организовали для них конкурс рисунков на асфальте.

Фото: из группы «Единая Россия. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, школьники смогли поучаствовать и в игре по станциям, где они соревновались в знании исторических мест города и имён знаменитых великолучан. По итогам игры все участники получили призы.

Фото: из группы «Единая Россия. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

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