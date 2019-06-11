Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора Псковпассажиравтотранса
Николай Киянец выиграл конкурс на замещение должности гендиректора госпредприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс», сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по управлению государственным имуществом.
Конкурс на замещение должности был объявлен ещё 19 апреля, и состоялся 10 июня.
В сентябре 2018 года генеральный директор Псковпассажиравтотранса Александр Питиримов покинул свой пост. 13 сентября на должность исполняющего обязанности руководителя предприятия назначен Николай Киянец. До этого он более 20 лет проработал в компании «Мострансавто».
С приходом Николая Киянца на предприятии произошли некоторые перемены. Так, усилиями областной администрации и лично главы региона удалось погасить долги по заработной плате перед работниками. На маршрутах Пскове в общественном транспорте введена услуга оплаты банковскими картами.