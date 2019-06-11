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Деньги похитили у женщины в одном из магазинов Острова

В Острове в одном и магазинов на улице Освобождения у женщины был похищен кошелёк, в нем на тот момент находились 5 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Находившемуся на маршруте патрулирования экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о краже, после чего росгвардейцы начали разыскивать преступников.

В ходе отработки территории они обнаружили у дома на улице Карла Маркса подозреваемых, которые по приметам были похожи на тех, кто совершил кражу. Ими оказались мужчина и женщина. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемых в краже сотрудникам полиции.

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