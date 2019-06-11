Для Псковской области может быть разработана федеральная программа социально-экономического развития
У Псковской области может появиться отдельная государственная программа социально-экономического развития региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе губернатора Михаила Ведерникова.
Это стало возможным благодаря проведенным главой региона переговорам на уровне правительства, первый вице-премьер — министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов высказался в поддержку данной инициативы.
В администрации Псковской области сообщили, что в программе планируется учесть мероприятия по увеличению доходов населения, повышению качества социальных услуг, сохранение и развитие экономического потенциала региона. Особое место займет решение вопросов демографии.