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Общество

Для Псковской области может быть разработана федеральная программа социально-экономического развития

У Псковской области может появиться отдельная государственная программа социально-экономического развития региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе губернатора Михаила Ведерникова.

Это стало возможным благодаря проведенным главой региона переговорам на уровне правительства, первый вице-премьер — министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов высказался в поддержку данной инициативы.

В администрации Псковской области сообщили, что в программе планируется учесть мероприятия по увеличению доходов населения, повышению качества социальных услуг, сохранение и развитие экономического потенциала региона. Особое место займет решение вопросов демографии.

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