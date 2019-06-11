Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,8%

19:32, 11 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках среднемесячная начисленная заработная плата на начало апреля была равна 29 тысячам 401,7 рублям или на 13,8% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Николай Козловский отметил, что среднесписочная численность работающих в организациях города на начало апреля выросла на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года и составила по крупным и средним организациям 27 тысяч 724 человека. Глава города также сообщил, что по состоянию на 30 апреля в Великих Луках зафиксирован 361 безработный, а уровень регистрируемой безработицы составляет 0,72%.

Руководитель муниципалитета отметил, что за отчётный период был построен 31 индивидуальный жилой дом с общей площадью жилых помещений 4 тысячи 435 квадратных метров. По словам главы города, в целом за рассматриваемый период экономическая ситуация в Великих Луках характеризуется относительно стабильным положением в ведущих секторах экономики.