Смягчить наказание за хранение наркотиков хотят в России

20:18, 11 июня 2019, ПАИ

В России хотят смягчить наказание за хранение наркотиков, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на депутата Госдумы Николая Брыкина.

По его словам, разработан законопроект, предусматривающий внесение поправок в статью 228 УК РФ, а именно смягчение наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. В частности, предлагается перевести хранение и приобретение наркотиков из категории тяжких преступлений в средней тяжести, а также уменьшить сроки заключения за крупный и особо крупный размер.

Николай Брыкин отметил, что МВД и Верховный Суд поддержали проект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. На данный момент в Госдуме ждут отзыва кабинета министров.