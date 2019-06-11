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Общество

Смягчить наказание за хранение наркотиков хотят в России

В России хотят смягчить наказание за хранение наркотиков, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на депутата Госдумы Николая Брыкина.

По его словам, разработан законопроект, предусматривающий внесение поправок в статью 228 УК РФ, а именно смягчение наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. В частности, предлагается перевести хранение и приобретение наркотиков из категории тяжких преступлений в средней тяжести, а также уменьшить сроки заключения за крупный и особо крупный размер.

Николай Брыкин отметил, что МВД и Верховный Суд поддержали проект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. На данный момент в Госдуме ждут отзыва кабинета министров. 

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