64 кражи произошли в мае в Великих Луках

20:37, 11 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках в мае зарегистрированы 64 кражи. Наибольшее из них количество составляют кражи продуктов питания из сетевых магазинов. Об этом доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по Великим Лукам Роман Иванов на общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Роман Иванов отметил, что кражи являются основным видом преступлений, совершаемых на территории города и области в целом. Он также сообщил, что за май в великолукскую полицию поступили 1 тысяча 793 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, по которым возбуждено 105 уголовных дел.

Также заместитель начальника полиции по охране общественного порядка предупредил великолучан о новом виде мошенничества, появившемся в связи с началом летнего курортного сезона. Данный вид мошенничества связан с бронированием номеров в отелях и пансионатах.