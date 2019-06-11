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Общество

46 единиц оружия изъяли у псковичей сотрудники Росгвардии

46 единиц оружия и 120 патронов изъяли у псковичей сотрудники полиции и центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковской Росгвардии.

Всего в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Оружие» полицейские и росгвардейцы провели более 700 проверок условий хранения оружия. За нарушения установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия составлены 45 административных протокола.

Росгвардейцы и полицейские в ходе проверок также разъясняли гражданам федеральное законодательство об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

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