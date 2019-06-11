Проект про путешествия в соседние регионы запустят в России

21:46, 11 июня 2019, ПАИ

В России запустят проект про путешествие в соседние регионы. Планируется, что он поможет туристам узнать, как добраться в соседние регионы, и что там можно посмотреть. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

Зарина Догузова отметила, что на сегодняшний день в России очень популярны поездки выходного дня. По её словам, именно поэтому Ростуризм запускает проект, который позволит жителям городов-миллионников объяснить, как комфортнее и удобнее добираться до соседнего субъекта страны, и что там можно увидеть. Она отметила, что проект начнёт свою работу с Москвы и будет называться «В трех часах до».

Глава Ростуризма добавила, что данный проект поможет россиянам узнать как можно больше о регионах страны и открыть туристические возможности России.