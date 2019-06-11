Победителей областного чемпионата по дворовому футболу наградили в Невеле
В Невеле наградили победителей чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».
Секретарь местного отделения партии Виктор Зуев вручил спортсменам команды «Юность» и их тренеру Александру Дмитриеву грамоты Псковского регионального отделения «Единой России» и футбольные мячи. Награды получили все 10 участников команды.
Уже в августе команда «Юность» отправится в Санкт-Петербург на всероссийский фестиваль дворового футбола. Виктор Зуев пожелал футболистам достойно представить Невельский район и Псковскую область на соревнованиях.