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Спорт

Победителей областного чемпионата по дворовому футболу наградили в Невеле

В Невеле наградили победителей чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России».

Секретарь местного отделения партии Виктор Зуев вручил спортсменам команды «Юность» и их тренеру Александру Дмитриеву грамоты Псковского регионального отделения «Единой России» и футбольные мячи. Награды получили все 10 участников команды.

Уже в августе команда «Юность» отправится в Санкт-Петербург на всероссийский фестиваль дворового футбола. Виктор Зуев пожелал футболистам достойно представить Невельский район и Псковскую область на соревнованиях. 

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