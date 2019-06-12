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Общество

Ремонт Дома губернатора и областной библиотеки в Пскове завершится к концу года

Ремонтно-восстановительные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Дом губернатора» и в здании Псковской областной универсальной научной библиотеки планируется завершить к концу 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Совещание по вопросам реализации государственной культурной политики в регионе 11 июня провел заместитель министра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко в рамках рабочего визита в Псковскую область. В заседании приняли участие первый заместитель губернатора Вера Емельянова, руководители профильных органов исполнительной власти области, организаций сферы культуры и искусства.

Обсуждались особенности реализации в субъекте национального проекта «Культура». Была отмечена необходимость дополнительной координации действий между федеральными и региональными ведомствами. Николай Овсиенко пообещал поддержку в этой сфере и отметил, что министерство выработает дополнительные методические рекомендации, которые помогут Псковской области в достижении целевых показателей нацпроекта.

Участники совещания рассказали замминистра о псковских памятниках, которые уже отреставрированы, о планах региона по восстановлению объектов культурного наследия на ближайшие 5 лет. Кроме того, были затронуты вопросы подготовки региона к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского и реализации совместных проектов с Российским военно-историческим обществом.

Николай Овсиенко ознакомился с событийной программой проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.

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