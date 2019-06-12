Михаил Ведерников: День России — годовщина важнейшего решения о начале нового общего пути

09:41, 12 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона отметил, что история РФ неразрывно связана с историей почти 200 национальностей, 85 субъектов, 1100 городов. При этом всех их объединяют общая культура, прошлое и будущее.

«День России — годовщина важнейшего решения о начале нового общего пути, основными ценностями которого являются сильное и независимое государство, права и свободы человека, взаимное уважение интересов каждого гражданина страны», - отметил губернатор.

Он добавил, что 12 июня россияне отдают дань уважения тем, кто выдержал все выпавшие им испытания и несмотря ни на что сохранил страну, вывел ее на уверенный путь развития. «Мы чествуем нашу общую Родину, ради которой всегда готовы на созидательный и конструктивный труд», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал псковичам здоровья, счастья, мира и благополучия.