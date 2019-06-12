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Александр Котов: Наследие предков – тот крепкий фундамент, на котором мы строим новую Россию

«Наследие предков – тот крепкий фундамент, на котором мы строим новую Россию», - заявил  председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, он поздравил жителей региона с Днём России и пожелал мира, благополучия, счастья и согласия.

Спикер ПОС напомнил, что 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. К этому событию, положившему начало новой российской государственности, и приурочено празднование Дня России. При этом Александр Котов заметил, что праздник знаменует и символизирует всю многовековую историю Отечества.

По его мнению, именно неразрывная связь времён и поколений даёт россиянам основания называться единой нацией и великой державой. «Каждодневным добросовестным трудом мы должны преумножать то, что создали прошлые поколения, и передать это своим детям, научив их ценить и любить свою Родину. Эта простая цепочка – и есть залог процветания России!» - уверен Александр Котов.

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