Ушёл из жизни председатель Собрания депутатов Невельского муниципального округа Виктор Зуев

22:40, 27 октября 2026, ПАИ

На 60-м году жизни скончался председатель Собрания депутатов Невельского муниципального округа Виктор Зуев. Об этом ПАИ сообщили его коллеги.

Виктор Сергеевич родился 4 мая 1967 года в деревне Козлово Невельского района. В 1990 году окончил Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия», получив квалификацию учёного-агронома. С октября 2008 по сентябрь 2015 года работал заместителем главы администрации Невельского района по сельскому хозяйству.

С сентября 2015 года Виктор Зуев бессменно возглавлял представительный орган местного самоуправления – сначала как председатель Собрания депутатов Невельского района, а после преобразования муниципального образования как председатель Собрания депутатов Невельского муниципального округа. Он занимал эту должность с момента образования округа. Коллеги и жители района знали Виктора Зуева как принципиального руководителя, опытного хозяйственника и человека, искренне преданного Невельской земле.

«Светлая память о Викторе Сергеевиче Зуеве навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, работал и жил рядом с ним. Собрание депутатов и администрация Невельского муниципального округа выражают искренние соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет горечь утраты», – отметили коллеги Виктора Зуева.