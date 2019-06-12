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Общество

Жители Псковской области присоединились к празднованию Дня России

12 июня жители Псковской области присоединились к празднованию Дня России. В городах и районах проходят праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате.

В Пскове пройдет Всероссийский флешмоб «Россия в движении», организованный танцевальным объединением «Эксклюзив». 30 студентов ПсковГУ перед главным корпусом вуза на площади Ленина исполнят трехминутный танец, посвященный Дню России. Аналогичные флешмобы в РФ запланированы 22 августа и 4 ноября.

В 12:00 на базе пансионата «Кривск» в Печорском районе стартует 16-я Псковская парусная регата, состоится церемония «Паруса России в День России».

С 13:00 в фойе Дома офицеров будет работать фотовыставка художника-иконописца Анны Кудрявцевой из Печор. Псковичи познакомятся с чтецами - участниками конкурса «У каждого в душе своя Россия». В это же время начнется концерт в Детском парке.

В 14:00 пройдет концертно-тематическая программа «Наш дом-Россия» с участием народного самодеятельного коллектива «Театр танца «Русские узоры». 

В Великих Луках с 18:00 до 20:00 запланирован общий старт аэростатов участников 24-й Международной встречи воздухоплавателей.  

Накануне, 11 июня, состоялся торжественный прием в честь праздника в Приказной палате Псковского кремля, где были вручены государственные и ведомственные награды.

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