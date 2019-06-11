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Культура

37 поэтов приедут на фестиваль «Словенское поле - 2019» в Псковскую область

В оргкомитет 9-го фестиваля исторической поэзии «Словенское поле - 2019» поступило 39 заявок на участие. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Союза писателей России, отклонены 11 заявок, еще 2 находятся на рассмотрении.

На данный момент одобрено участие в фестивале 37 поэтов. В их числе представители Санкт-Петербурга Анна Бабина, Марина Царь-Волкова, Сергей Дьяков, Нина Жильцова, Лера Колдуна, Анна Тихонова, а также жительница Ленинградской области Ольга Вершинина (поселок Сосново). От Пскова на фестиваль приедут поэты Сергей Горшков, Надежда Камянчук, Владимир Иванов, Ирина Яненсон, к ним присоединятся Георгий Романиюк из деревни Серёдка Псковского района и Юрий Иванов-Скобарь из Бардово Бежаницкого района. Также примут участие Анатолий Вершинский (Раменское Московской области), Лариса Егоршина (Дзержинск Нижегородской области), Талиессин Ил-Лиорве (Тюмень), Валерий Савостьянов (Тула), Любовь Сердечная (Смоленск), Оксана Соснина (Можга Удмуртская республика), Галина Стручалина (Белгород), Ольга Тучина (Вышний Волочёк Тверской области) и Инесса Фа (Казань).  Кроме того, на «Словенском поле - 2019» выступят москвичи Елена Лапаева, Александр Воляев, Вячеслав Михайлин и Ольга Флярковская.

Фестиваль пройдет 26-28 июля. В Пскове для участников фестиваля организуют экскурсионный день, 27 июля фестиваль стартует в музее-заповеднике «Изборск». Завершится он 28 июля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Подробная программа появится на Псковском литературном портале до 1 июля.

В рамках фестиваля запланирован конкурс поэтов, победителей выберут в трех номинациях: «Открытая номинация» для всех участников, за исключением авторов, участвующих в номинации «Профи»; «Профи» – для профессиональных авторов, в том числе членов литературных объединений и союзов; «Словенские ключи» – номинация для молодых поэтов (от 16 до 27 лет).

Организован конкурс «Стихи об Изборске», посвященный 55-летию музея-заповедника «Изборск». По итогам «Словенского поля ‑ 2019» планируется издание сборника, в который войдут произведения победителей конкурса и избранные стихи участников фестиваля.

Организатор фестиваля «Словенское поле - 2019» - Псковское региональное отделение Союза писателей России при поддержке комитета Псковской области по культуре и Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск».

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