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Спорт

Новый искусственный газон укладывают на стадионе «747» в Пскове

На территории спортивного комплекса «747» в Пскове ведётся укладка нового искусственного газона. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов на своей странице в Instagram.

Искусственное поле размером 20*40 удалось получить благодаря работе региональной федерации футбола и футбольного клуба «Псков -747». В 2019 году аналогичный газон получит и спортивная школа «Стрела». В настоящее время решается вопрос по месту его укладки.

Александр Коновалов заметил, что на стадионе «747» занимаются воспитанники профессионального клуба и муниципальной спортивной школы «Стрела».

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