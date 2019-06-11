Новый искусственный газон укладывают на стадионе «747» в Пскове

11:19, 12 июня 2019, ПАИ

На территории спортивного комплекса «747» в Пскове ведётся укладка нового искусственного газона. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов на своей странице в Instagram.

Искусственное поле размером 20*40 удалось получить благодаря работе региональной федерации футбола и футбольного клуба «Псков -747». В 2019 году аналогичный газон получит и спортивная школа «Стрела». В настоящее время решается вопрос по месту его укладки.

Александр Коновалов заметил, что на стадионе «747» занимаются воспитанники профессионального клуба и муниципальной спортивной школы «Стрела».