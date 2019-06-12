Псковские зоозащитники выхаживают птенцов погибшей на дороге чайки

12:25, 12 июня 2019, ПАИ

Псковские зоозащитники выхаживают птенцов серой чайки, которую насмерть сбила машина. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Необычные постояльцы появились в приюте для бездомных животных «Лесопилка» 11 июня. Их нашла председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина возле здания администрации региона. Она выловила птенцов и привезла в приют.

«Мы обычно не берем этих птенцов, следки (только что слетевшие из гнезда птенцы) ежегодно заполняют город и звонков по ним сотни. При наличии мамы, часто и папы, рядом с детишками им бы продержаться несколько дней, и они уже самостоятельно смогут удирать, находить еду и воду», - рассказала Вера Короткова. Однако в данном случае птицам не повезло – их маму сбила машина, а папа пропал еще раньше.

«Вера Николаевна очень ответственный и добрый человек. Не смогла пройти мимо погибающих птенцов», - добавила руководитель «Зоозащиты». По ее словам, для выкармливания птенцов нужны маленькая морская рыбка – мойва, салака. Псковичей просят также помочь с кормежкой, так как несколько раз в день нужно «побыть мамой» для маленьких чаек.

«Опыт в выхаживании таких малявок есть. Времени на них маловато, но раз дети осиротели - заменим им маму, папу», - заключила Вера Короткова.