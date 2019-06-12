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Общество

Псковские зоозащитники выхаживают птенцов погибшей на дороге чайки

Псковские зоозащитники выхаживают птенцов серой чайки, которую насмерть сбила машина. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Необычные постояльцы появились в приюте для бездомных животных «Лесопилка» 11 июня. Их нашла председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина возле здания администрации региона. Она выловила птенцов и привезла в приют.

«Мы обычно не берем этих птенцов, следки (только что слетевшие из гнезда птенцы) ежегодно заполняют город и звонков по ним сотни. При наличии мамы, часто и папы, рядом с детишками им бы продержаться несколько дней, и они уже самостоятельно смогут удирать, находить еду и воду», - рассказала Вера Короткова. Однако в данном случае птицам не повезло – их маму сбила машина, а папа пропал еще раньше.

«Вера Николаевна очень ответственный и добрый человек. Не смогла пройти мимо погибающих птенцов», - добавила руководитель «Зоозащиты». По ее словам, для выкармливания птенцов нужны маленькая морская рыбка – мойва, салака. Псковичей просят также помочь с кормежкой, так как несколько раз в день нужно «побыть мамой» для маленьких чаек.

«Опыт в выхаживании таких малявок есть. Времени на них маловато, но раз дети осиротели - заменим им маму, папу», - заключила Вера Короткова.

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