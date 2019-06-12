0
12:43
16-я Псковская парусная регата стартовала в Печорском районе
09:04
Второй тренировочный полёт совершили воздухоплаватели-участники встречи в Великих Луках
14:24
Первенство города по велоспорту пройдёт в Пскове
12:50
Около 2 тысяч участников ждут на мероприятиях Олимпийского Дня в Великих Луках
12:27
Великие Луки станут столицей Олимпийского Дня в Псковской области
10:19
Псковская область примет 9-й этап Кубка России по ралли 4-6 июля
18:19
Что будет на Псковской парусной регате: ПАИ-live с Алексеем Груненышевым
Еще новости
Спорт

16-я Псковская парусная регата стартовала в Печорском районе

Фото Александра Машкарина

12 июня на базе пансионата «Кривск» в Печорском районе стартовала 16-я Псковская парусная регата, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. В рамках открытия состоялась церемония «Паруса России в День России».

Фото Александра Машкарина

На открытие привезли частицу мощей Николая Чудотворца, отец Георгий благословил яхтсменов.

Фото Александра Машкарина

Мероприятие проходит с 11 по 17 июня и приурочено к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени, которые состоятся в Пскове с 27 по 30 июня.

Фото Александра Машкарина

Фото Александра Машкарина

Соревнования в этом году собрали рекордное количество участников из России, Латвии, Эстонии, Германии, Казахстана.

Яхтсмены стартуют от базы «Кривск» в сторону острова Семский, дальше - к острову Верхний, после этого им предстоит обойти приемный буй на реке Великой и вернуться в Кривск мимо Аноховой Губы. Регата займет 3 гоночных дня, в каждый из них предстоят соревнования продолжительностью от 4 до 7 часов.

Спортсмены поборются за победу в 16 классах. На международном уровне сразятся обладатели яхт «Оптимист». 16 июня в этом классе порядка 15 спортсменов будут состязаться за кубок губернатора Псковской области около стен Псковского кремля. Спортсмены кубка Европы и России на яхтах «Микро» также примут участие в регате, на старт выйдут 15 лодок из 5 стран. Поборются яхтсмены и за два кубка России - в паралимпийском классе «2,4 метра» и в международном классе яхт «Звездный».

Дети юноши будут соревноваться на яхтах «Зум 8», «Лазер», «Лазер-Радиал», «Лазер 4,7», «Кадет», «Луч», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Ракета-270». Запланированы состязания среди крейсерских яхт «Четвертьтонник», «Open 800» и «Минитонник».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

16-я Псковская парусная регата стартовала в Печорском районе
12 июня 2019
16-я Псковская парусная регата стартовала в Печорском районе
Второй тренировочный полёт совершили воздухоплаватели-участники встречи в Великих Луках
11 июня 2019
Второй тренировочный полёт совершили воздухоплаватели-участники встречи в Великих Луках
Первенство города по велоспорту пройдёт в Пскове
10 июня 2019
Первенство города по велоспорту пройдёт в Пскове
Около 2 тысяч участников ждут на мероприятиях Олимпийского Дня в Великих Луках
10 июня 2019
Около 2 тысяч участников ждут на мероприятиях Олимпийского Дня в Великих Луках
Великие Луки станут столицей Олимпийского Дня в Псковской области
10 июня 2019
Великие Луки станут столицей Олимпийского Дня в Псковской области
Псковская область примет 9-й этап Кубка России по ралли 4-6 июля
09 июня 2019
Псковская область примет 9-й этап Кубка России по ралли 4-6 июля
Что будет на Псковской парусной регате: ПАИ-live с Алексеем Груненышевым
06 июня 2019
Что будет на Псковской парусной регате: ПАИ-live с Алексеем Груненышевым
Псковская парусная регата пройдет в 2019 году под знаком Ганзы
06 июня 2019
Псковская парусная регата пройдет в 2019 году под знаком Ганзы

Идет загрузка...