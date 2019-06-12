16-я Псковская парусная регата стартовала в Печорском районе

12:43, 12 июня 2019, ПАИ

12 июня на базе пансионата «Кривск» в Печорском районе стартовала 16-я Псковская парусная регата, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. В рамках открытия состоялась церемония «Паруса России в День России».

На открытие привезли частицу мощей Николая Чудотворца, отец Георгий благословил яхтсменов.

Мероприятие проходит с 11 по 17 июня и приурочено к 39-ым Международным Ганзейским дням Нового времени, которые состоятся в Пскове с 27 по 30 июня.

Соревнования в этом году собрали рекордное количество участников из России, Латвии, Эстонии, Германии, Казахстана.

Яхтсмены стартуют от базы «Кривск» в сторону острова Семский, дальше - к острову Верхний, после этого им предстоит обойти приемный буй на реке Великой и вернуться в Кривск мимо Аноховой Губы. Регата займет 3 гоночных дня, в каждый из них предстоят соревнования продолжительностью от 4 до 7 часов.

Спортсмены поборются за победу в 16 классах. На международном уровне сразятся обладатели яхт «Оптимист». 16 июня в этом классе порядка 15 спортсменов будут состязаться за кубок губернатора Псковской области около стен Псковского кремля. Спортсмены кубка Европы и России на яхтах «Микро» также примут участие в регате, на старт выйдут 15 лодок из 5 стран. Поборются яхтсмены и за два кубка России - в паралимпийском классе «2,4 метра» и в международном классе яхт «Звездный».

Дети юноши будут соревноваться на яхтах «Зум 8», «Лазер», «Лазер-Радиал», «Лазер 4,7», «Кадет», «Луч», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Ракета-270». Запланированы состязания среди крейсерских яхт «Четвертьтонник», «Open 800» и «Минитонник».