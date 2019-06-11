Столовую красногородской агрошколы отремонтируют за 4 млн

13:45, 12 июня 2019, ПАИ

Капитальный ремонт в Красногородской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проведут до 31 октября 2019 года. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 300 тысяч рублей, средства будут выделены из бюджета Псковской области в виде субсидии из федеральной казны.

Техническое задание предусматривает выполнение капремонта здания столовой с пищеблоком, в том числе ремонт полов, стен, потолков, сантехники, электрики, слаботочных сетей, вентиляции, кровли, фасада, заполнения дверных проемов.

Проведение аукциона запланировано на 5 июля.