0
15:05
Назначен новый руководитель УМВД России по Псковской области
12:25
Псковские зоозащитники выхаживают птенцов погибшей на дороге чайки
10:59
Александр Котов: Наследие предков – тот крепкий фундамент, на котором мы строим новую Россию
10:09
Жители Псковской области присоединились к празднованию Дня России
09:41
Михаил Ведерников: День России — годовщина важнейшего решения о начале нового общего пути
22:57
«Мы ждем перемен»: Псковская область подводит итоги визита вице-премьера Алексея Гордеева
21:46
Проект про путешествия в соседние регионы запустят в России
Еще новости
Общество

Три воинских захоронения приведут в порядок в Псковском районе

Фото мотоклуба «Host Псков». Кебь

Ремонт воинских захоронений заказала администрация Псковского района. Аукцион опубликован на сайте госзакупок. Будут приведены в порядок воинские мемориалы в деревнях Кебь, Толбица и Быстроникольское.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 93 тыс. 100 рублей. Средства будут выделены из районного бюджета.

Проведение аукциона запланировано на 24 июня.

В братской могиле в Кеби покоятся 140 солдат Советской армии, погибших в 1944 году. Здесь же похоронен Герой Советского Союза Евгений Обухов (1921-1944).

Всего на территории Псковской области насчитывается более 600 захоронений времен Великой Отечественной войны. Чаще всего, это братские могилы, в которых покоится прах десятков, сотен, а иногда и тысяч бойцов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Назначен новый руководитель УМВД России по Псковской области
12 июня 2019
Назначен новый руководитель УМВД России по Псковской области
Псковские зоозащитники выхаживают птенцов погибшей на дороге чайки
12 июня 2019
Псковские зоозащитники выхаживают птенцов погибшей на дороге чайки
Александр Котов: Наследие предков – тот крепкий фундамент, на котором мы строим новую Россию
12 июня 2019
Александр Котов: Наследие предков – тот крепкий фундамент, на котором мы строим новую Россию
Жители Псковской области присоединились к празднованию Дня России
12 июня 2019
Жители Псковской области присоединились к празднованию Дня России
Михаил Ведерников: День России — годовщина важнейшего решения о начале нового общего пути
12 июня 2019
Михаил Ведерников: День России — годовщина важнейшего решения о начале нового общего пути
Проект про путешествия в соседние регионы запустят в России
11 июня 2019
Проект про путешествия в соседние регионы запустят в России
Детская площадка в одном из дворов Пскова прошла официальную приёмку
11 июня 2019
Детская площадка в одном из дворов Пскова прошла официальную приёмку
Для Псковской области может быть разработана федеральная программа социально-экономического развития
11 июня 2019
Для Псковской области может быть разработана федеральная программа социально-экономического развития

Идет загрузка...