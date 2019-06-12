Три воинских захоронения приведут в порядок в Псковском районе

15:37, 12 июня 2019, ПАИ

Ремонт воинских захоронений заказала администрация Псковского района. Аукцион опубликован на сайте госзакупок. Будут приведены в порядок воинские мемориалы в деревнях Кебь, Толбица и Быстроникольское.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 93 тыс. 100 рублей. Средства будут выделены из районного бюджета.

Проведение аукциона запланировано на 24 июня.

В братской могиле в Кеби покоятся 140 солдат Советской армии, погибших в 1944 году. Здесь же похоронен Герой Советского Союза Евгений Обухов (1921-1944).

Всего на территории Псковской области насчитывается более 600 захоронений времен Великой Отечественной войны. Чаще всего, это братские могилы, в которых покоится прах десятков, сотен, а иногда и тысяч бойцов.