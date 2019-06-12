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Общество

1,5 миллиона потратят на грейдирование дорог в Славковской волости Порховского района

Грейдирование гравийных и грунтовых дорог проведут Славковской волости Порховского района. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 569 тыс. 758,4 рубля, источник финансирования – бюджет Славковской волости.

Техническое задание предусматривает проведение автогрейдером работ по планировке проезжей части и обочин дорог для удаления ям и неровностей на них, а также выравнивание привезенного нового материала - песчано-гравийной смеси.

Проведение аукциона запланировано на 24 июня.

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